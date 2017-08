Door: redactie

9/08/17 - 13u25 Bron: vtmnieuws.be

video

In een voorstad van Parijs is vanochtend een auto ingereden op een groep soldaten. Zes soldaten raakten gewond, drie van hen zijn er ernstig aan toe. De dader is nog op de vlucht. Hij wordt verdacht van moordpoging en deelname aan een terreurorganisatie. De antiterreurafdeling van het Parijse parket heeft een onderzoek geopend.