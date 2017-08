Bosbrand op Ibiza: hotel geëvacueerd

Door: redactie

9/08/17 - 12u18

© Jenna Scott / Twitter.

Duizenden toeristen zijn bezorgd sinds gisteren een bosbrand uitbrak op het party-eiland Ibiza, vlak bij San Antonio. Vliegtuigen en helikopters werden ingezet om de brand op de heuvel naast het populaire toeristenstadje te bestrijden. Eén hotel werd geëvacueerd.

De brand brak gisteren in de late namiddag uit. Toeristen zagen hoe rookpluimen zich verspreidden vanop de heuvels nabij het stadje. De politie sloot wegen af en de vrees groeide dat het vuur zich verder zou verspreiden. De autoriteiten gaven de brand de hoogste prioriteit en schakelden drie blusvliegtuigen, twee blushelikopters en tientallen brandweerlieden in.



Toeristen getuigden dat de eerste pogingen om de brand te blussen vruchteloos leken. Minstens één hotel werd geëvacueerd. Tegen de avond leek de brand geblust, zo blijkt uit foto's die online verschenen.



Tientallen bosbranden teisterden de voorbije weken vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa, waar een hittegolf woedt die de naam Lucifer kreeg. Zowel in Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië wakkerde die de voorbije maanden bosbranden aan.



Eerder dit jaar verwoestte een bosbrand een groot moeras op het eiland en moest de politie het deel van de ring rond Ibiza stad nabij de beroemde nachtclub Pacha afsluiten.



Heb jij foto's van de bosbrand op Ibiza? Mail ze naar foto@hln.be.