Belgisch koppel start bosbrand in Italië met kampvuurtje

KAV

9/08/17 - 05u00

Bosbranden teisteren Italië deze zomer. Archieffoto. © afp.

De Italiaanse autoriteiten wijzen met een beschuldigende vinger naar een Belgische koppel voor een natuurbrand op 1 augustus in de provincie Lazio.

Het koppel, waarvan de identiteit gisteravond nog onbekend was, kampeerde die dag in de buurt van het dorpje Sant'Andrea del Garigliano Castelle. De twee hadden in openlucht een blik tomaten gekookt op een zelfgemaakt vuur. Na het eten wakkerde de wind de vlam weer aan en ontstond er een brand die 10 hectare bos en olijfgaarden in de as heeft gelegd. Het kostte de brandweer enkele uren om de vlammen te blussen. (KAV)