Zeventien Amerikaanse landen veroordelen democratisch deficit in Venezuela

9/08/17 - 02u30 Bron: Belga

De Venezolaanse president Maduro. © epa.

Venezuela stapelt de internationale veroordelingen op, nu de grondwetgevende raad de macht van het parlement overneemt. De VN hekelen het overmatige gebruik van geweld. Zeventien (Latijns-)Amerikaanse landen spraken op hun beurt een veroordeling uit "wegens een breuk met de democratische orde".

De Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, Canada, Mexico en Uruguay, kwamen in de Peruaanse hoofdstad Lima samen waar ze afspraken om de grondwetgevende vergadering van Venezuela niet te erkennen. Die raad is afgelopen week verkozen en geïnstalleerd, op vraag van president Maduro. Maar ze zet het parlement -waar de oppositie de meerderheid had- opzij. Dinsdag is een decreet gestemd dat de grondwetgevende vergadering boven elke andere regeringsinstantie zet.



Steun en solidariteit voor parlement

De zeventien Amerikaanse landen spraken hun steun en solidariteit uit voor het verkozen parlement. Ook het geweld, het gebrek aan vrije verkiezingen en de repressie in het land kregen kritiek. Volgens de Hoge Mensenrechtencommissaris van de VN, Zeid Ra'ad al Hussein, zijn er in Venezuela duizenden mensen willekeurig opgepakt en opgesloten. Velen van hen zouden slecht behandeld en zelfs mishandeld worden. Bij de manifestaties tegen het regime van Maduro kwamen al 125 mensen om het leven.



Venezuela heeft wel nog enkele medestanders, zoals Cuba, Bolivië, Nicaragua en Ecuador. Zij kwamen dinsdag in Caracas samen.