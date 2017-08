Nieuwe stap in Venezolaanse crisis: leger verspert toegang tot parlement in Caracas

Door: redactie

8/08/17 - 20u49 Bron: Belga

De leiders van de oppositie worden door Nicolas Maduro en zijn aanhangers aan de kant geschoven. Gisteren zouden de leden van de oppositie geen toegang hebben gekregen tot het parlement. © afp.

Militaire eenheden hebben het parlementsgebouw in Venezuela afgegrendeld en afgevaardigden de toegang belet. De fractieleider van de oppositie, Stalin González, zei dat soldaten hem aan de ingang hadden tegengehouden.

Sinds vrijdag zetelen in de Asamblea Nacional zowel het door de oppositie gedomineerde parlement alsook de nieuwe door staatsleider Nicolás Maduro benoemde grondwetgevende vergadering. Die laatste heeft als hoger staatsorgaan het parlement de facto van de macht verdreven. Toch zetelt het reguliere parlement verder en erkent de beslissingen van de constituante niet. Die zetelt in het zogeheten Salón Elíptico van het gebouw en laat het parlement in en andere zaal van het gebouw voorlopig betijen.



In de loop van maandagnacht zijn militairen en de voorzitster van de constituante, ex-minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríguez, aan het gebouw verschenen en zich toegang verschaft tot de tot dusver door het parlement gebruikte protocolzaal, zei afgevaardigde Jorge Millán. Het enorme gebouw heeft een lange noord- en een lange zuidvleugel.



"De regering dringt een zaal binnen, die ze niet op legitieme wijze kan betreden", zei fractieleider González. "We zullen deze afvaardiging verdedigen die het volk ons met zijn stemmen heeft gegeven", benadrukte Millan.