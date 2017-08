Drie dinosaurussen onthoofd in Australisch museum

SVM

Onbekende daders hebben in het National Dinosaur Museum, in de Australische hoofdstad Canberra, drie levensgrote modellen van de velociraptor onthoofd. Vermoedelijk maakten de daders gebruik van een slijpschijf of een ijzerzaag om de koppen van de dieren te verwijderen.