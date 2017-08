Meisje van 10, zwanger na verkrachting door familielid, krijgt geen abortus

Bewerkt door: LB

Omdat ze al 32 weken zwanger is mag een Indiaas meisje van tien jaar, dat door een familielid herhaaldelijk werd verkracht en zo zwanger raakte, geen abortus krijgen. De verkrachter, een neef van de moeder van het kind, heeft de feiten bekend en zit vast. Het meisje weet zelf niet dat ze zwanger is, haar ouders vertelden haar dat ze een steen in haar buik heeft. De zaak zorgt voor een mediastorm in India, meldt de BBC.

Het Indiase hooggerechtshof verwierp het verzoek tot een abortus dat haar familie indiende. Met 32 weken is de zwangerschap al te ver gevorderd. Volgens artsen die de rechtbank adviseerden zou een abortus in dit stadium te riskant zijn voor het meisje. De foetus stelt het volgens diezelfde artsen goed. VDe Indiase wet verbiedt zwangerschapsonderbrekingen na 20 weken, tenzij het leven van de moeder in gevaar is.



Maar de voorbije jaren krijgen rechtbanken steeds meer verzoeken voor abortussen bij kinderen die slachtoffer werden van verkrachtingen. Vaak komen die zwangerschappen laat aan het licht omdat de kinderen zich niet bewust zijn van hun toestand.



Buikpijn

De zwangerschap bij het 10-jarige meisje uit de stad Chandigarh raakte pas drie weken geleden bekend, toen het meisje klaagde over buikpijn en haar moeder met haar naar de dokter ging.



"Ze weet niet wat haar overkomt", zegt een bron dicht bij de familie. Ook haar ouders hadden niets gemerkt. Het kind weet nog niet dat het zwanger is, maar kreeg te horen dat ze een grote steen in haar buik heeft en dat daar de bult op haar buik vandaan komt.



De jongste dagen lopen agenten, sociale werkers en advocaten het eenkamerflatje van het gezin in en uit. "Het meisje begrijpt niet wat er precies gaande is, maar ik denk dat ze er stilaan wel een idee van krijgt", stelt een functionaris tegenover de BBC. De vader van het meisje, een ambtenaar, getuigt dat het aanvoelt alsof zijn dochter werd vermoord. "Ik wil dat de dader zwaar wordt gestraft, dat hij de doodstraf krijgt of nooit meer vrijkomt. Hij heeft bekend, maar hij heeft nooit spijt betoond", laat de vader weten. Lees ook Indiase vrouw snijdt penis van geestelijke af die haar wilde verkrachten

