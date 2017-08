De duurste scheiding ter wereld komt eraan

Bob van Huët

8/08/17

Roman Abramovitsj en Dasha Zjoekova in betere tijden. © ap.

Londense echtscheidingsadvocaten wrijven zich al in de handen, nu de allerduurste scheiding ooit er lijkt aan te komen. Na tien jaar huwelijk gaan de bekende Russische oligarch Roman Abramovitsj (49), eigenaar van onder meer de Engelse voetbalclub Chelsea, en zijn vrouw Daria Zjoekova (36), kunstverzamelaar en directeur van een museum in Moskou, uit elkaar. Dat maakte het powerkoppel zelf bekend.

In een gezamenlijke verklaring zeggen Abramovitsj en Zjoekova dat ze na tien jaar samen "allebei de moeilijke beslissing hebben genomen te scheiden. We blijven wel goede vrienden, ouders en partners in de projecten die we gezamenlijk ontwikkelen." De miljardairs beloven zich samen te zullen bekommeren over de opvoeding van hun jonge kinderen Aaron Alexander (7) en Leah Lou (4). Lees ook Russische miljardair en Chelsea-baas Roman Abramovitsj gaat scheiden

Rijkste Rus Roman Abramovitsj is één van de rijkste Russen op aarde. Zijn vermogen wordt in de Britse media geschat op bijna 8 miljard euro. Behalve een voetbalclub (die hij destijds kocht voor ongeveer 140 miljoen euro en die nu tien keer zoveel waard zou zijn) heeft Abramovitsj aandelen in olie- en gasbedrijven. Verder bezit hij voor honderden miljoenen aan onroerend goed. Op zijn jacht Eclipse (met een waarde van anderhalf miljard euro) ontvangt hij de groten der aarde.



De basis voor zijn enorme rijkdom legde Abramovitsj in de schimmige tijd van privatisering van Russische staatsbedrijven. Via de juiste connecties kreeg Abramovitsj voor enkele tientallen miljoenen een meerderheidsbelang in Sibneft, de derde oliemaatschappij van de voormalige Sovjet-Unie. In 2005 verkocht hij zijn aandelen voor een slordige 13 miljard dollar aan het Russische energieconcern Gazprom.



Abramovitsj werd een internationale bekendheid toen hij in 2003 de Londense voetbalclub Chelsea kocht. Hij redde de club van faillissement en kocht de ene ster na de andere. De sportgekke Abramovitsj is altijd goed bevriend geweest met Vladimir Poetin, die volgens een van Abramovitsj' biografen een rol zou hebben gespeeld bij zijn vorige scheiding. Omdat de Chelsea-baas een populair uithangbord van Rusland was geworden, zou Poetin hebben aangedrongen op een droomhuwelijk met de beeldschone Dasha Zjoekova, ex-fotomodel én dochter van de steenrijke oliemagnaat, staalbaron en bankier Alexander Zjoekov.

Derde vrouw Dasha Zjoekova. © ap. Daria 'Dasha' Alexandrovna werd de derde mevrouw-Abramovitsj. Daarvoor, in 1987, was Abramovitsj getrouwd met Olga Yurevna Lysova van wie hij drie jaar later scheidde. Die moest het doen met een bescheiden appartementje. Een jaar later zei hij ja tegen de stewardess Irina Vyacheslavovna Malandina. Na hun vijfde kind ging het koppel uit elkaar. Irina kreeg een 'zuinige' 200 miljoen euro na de scheiding.



In de Britse media wordt druk gespeculeerd over de reden van het mislukken van het sprookjeshuwelijk. De conclusie is dat Abramovitsj en Zjoekova nogal verschillend zijn. Zij: intellectueel, kunstliefhebster, afgestudeerd in Slavische Studies aan de universiteit van Santa Barbara. Hij: doorgewinterde zakenman, politicus en sportliefhebber. Haar vrienden zijn de vooraanstaande kunstenaars uit de New Yorkse en Moskouse scene. Die van hem zijn vooral voetballers en andere sporters als de ex-tenniskampioen John McEnroe. De Engelse roddelpers meldt dat de derde mevrouw Abramovitsj verveeld zou zijn geraakt in de 'jongens-onder-elkaar'-kringen van haar man voor wie werk alles is. Een andere vrouw zou niet in het spel zijn.



Roman Abramovitsj is in ieder geval geen uitgaanstype. Hij drinkt niet en rookt niet. Hij stak veel vrije tijd in de Londense voetbalclub. Zij in het Garage Museum of Contemporary Art in Moskou, het grootste museum voor hedendaagse kunst van Rusland.