Kidnapper ging samen met Brits model shoppen en deelde bed met haar: "Hij is een fantast"

De Italiaanse politie stelt dat de 30-jarige Lukasz Pawel Herba een fantast is. Herba wordt verdacht van de ontvoering van het 20-jarige Britse model Chloe Ayling in Milaan. Maar er rijzen heel wat vragen rond de vermeende misdaad. Zo gingen Ayling en Herba samen shoppen en sliepen ze in hetzelfde bed tijdens de gijzeling.

De ontvoering en gijzeling van Chloe Ayling in Milaan wordt alsmaar vreemder. Lukasz Herba, de opgepakte Poolse 'bewaker' van Ayling, is volgens de politie een fantast.



Hij eiste volgens sommige bronnen 300.000 euro losgeld van het modellenbureau voor Ayling. Anders zou hij het meisje verkopen als seksslavin aan de hoogste bieder via een 'veiling' op het deep web. Maar na zes dagen liet Herba het model plots toch vrij, naar eigen zeggen "omdat ze mama van een kindje was". Hij bracht haar zelf naar het Britse consulaat in Milaan en kon toen zo ingerekend worden. Lees ook Ontvoerder gijzelt week lang Brits model in Milaan en probeert haar te 'veilen' voor 300.000 euro

De eis voor losgeld vertrok alleszins vanop Herba's computer, bevestigt Lorenzo Bucossi van de Milanese politie. "Maar of hij als lid van een organisatie opereerde of alles zelf verzon, weten we niet." De politie beschouwt hem als een "gevaarlijk persoon met trekken van een mythomaan". Hij vertelde de politie dat hij leukemie had en in geldnood verkeerde. Een groep van drie Roemenen had hem in zijn woonplaats Birmingham gedwongen om mee te werken aan de kidnapping.



Maar het meisje hoorde een heel ander verhaal uit de mond van Herba, die zij MD noemde. Aan haar beweerde hij te werken voor de misdaadorganisatie Black Death, waarvan het bestaan echter niet bewezen is. De politie vond ook geen aanwijzingen om te geloven dat er buiten Herba zelf nog andere misdadigers in het complot zaten. Behalve dan Herba's oudere broer, Mikail, van wie de rol niet duidelijk is en die de Italiaanse politie nog zou opsporen. Lukasz Herba gaf Ayling, net voordat hij haar vrijliet, nog een visitekaartje mee van Black Death, met een e-mailadres op "voor meer informatie" en om "publiciteit te maken". Arrived