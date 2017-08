Gruwelijk: man sleept hond mee achter zijn auto

Door: ADN

Een gruwelijk geval van dierenmishandeling heeft voor heel wat ophef gezorgd in het noorden van Frankrijk, vlak bij de grens met België. Een automobilist sleepte een hond vastgebonden aan zijn koffer al dan niet moedwillig kilometers mee. Een verbouwereerde getuige contacteerde de politie. De man kon opgepakt worden, meldt de Franse krant l'Union.

De schokkende scène speelde zich gisterenmiddag af in Carignon, in de Franse Ardennen. Een vrouw zag plots een ogenschijnlijk levenloos dier achter een auto liggen, via een leiband vastgebonden aan de koffer van een rode wagen. Ze besloot de auto te volgen. Die reed met de hond slepend op de grond richting een tankstation. Daar stapte de bestuurder uit, raapte de hond op en legde hem in de koffer, zo verklaart de getuige. De dame kon deze foto nemen en stuurde die door naar de politie.



"Vergeten"

Aan de hand van de nummerplaat konden agenten in een naburige stad de man inrekenen. De 55-jarige dader zelf heeft aan de politie verklaard dat hij zijn hond niet met opzet heeft gedood. Hij was naar eigen zeggen vergeten dat zijn hond vasthing aan zijn koffer, met alle gevolgen van dien. Als blijkt dat het toch gaat om een welbewuste actie, riskeert de vijftiger een celstraf van twee jaar en een geldboete van 30.000 euro.