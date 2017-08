Zinkgat groeit: al zeven huizen verzwolgen

Bewerkt door: LB

8/08/17 - 11u26 Bron: Tampa Bay Times, New York Times

Vooral de staat Florida, die op zandsteen is gebouwd, is gevoelig voor zinkgaten. © AP.

Het is het grootste zinkgat dat ze daar in dertig jaar hebben gezien: in Land O'Lakes, in de Amerikaanse staat Florida, heeft een zinkgat nu al zeven huizen verzwolgen. Op 14 juli werden twee huizen opgeslokt, maar het zinkgat blijft uitbreiden en heeft nu een diameter van 80 meter. Zaterdag werden nog twee huizen verzwolgen, zondag gingen er nog drie de dieperik in, zo melden lokale media.