Na protest: varkensfokkerij op terrein oud-nazikamp verdwijnt

7/08/17 - 19u15

De strijd over een varkensfokkerij op het terrein van een voormalig nazikamp voor dwangarbeiders in Lety (Tsjechië) is voorbij. De overheid laat het complex afbreken om een waardige gedenkplaats voor de slachtoffers van het naziregime mogelijk te maken, vertelde de Tsjechische minister van Cultuur Daniel Herman vandaag op de radio.