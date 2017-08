Kinshasa overspoeld door golf van geweld: "12 doden door verdwaalde kogels"

Bewerkt door: HA

7/08/17 - 17u30 Bron: Belga

(Archieffoto) © afp.

Bij een golf van geweld in Kinshasa zijn vandaag twaalf mensen door "verdwaalde kogels" omgekomen, zo heeft woordvoerder Pierrot Rombaut Mwanamputu van de nationale Congolese politie bekendgemaakt.

"Bij wijze van voorlopige balans zijn er jammer genoeg in dit stadium enkele verliezen van mensenlevens te betreuren, twaalf mensen door verdwaalde kogels geraakt", zei de woordvoerder in een flash die de reguliere uitzendingen op de staatstelevisie onderbrak.



Volgens VN-Radio Okapi zijn vandaag in verschillende hoeken van de Congolese hoofdstad schoten gehoord. De zender had het in het bijzonder over de omgeving van de centrale gevangenis van Makala in de gemeente Selembao en de gemeente Ndjili. Politieversterkingen zouden hebben geschoten om een groep manifestanten uiteen te drijven.