Vakantie wordt nachtmerrie: 490 euro schoonmaakkosten voor moeder die in boerkini ging zwemmen

De eigenaar van een vakantiewoning in Frankrijk heeft 490 euro aangerekend aan een van zijn huurders voor het desinfecteren van het zwembad. Dat vond hij nodig omdat de moeder van het gezin een duik in het zwembad had genomen terwijl ze een boerkini droeg.

"Gesluierde vrouw"

De moeder van het gezin draagt een hoofddoek en zwemt daarom in boerkini. De eerste dag verliep de zwempartij nog zonder problemen, maar op de tweede dag sloeg de sfeer om. Terwijl het gezin aan het zwemmen was, riep de tuinman plots dat iedereen uit het water moest komen.



"De eigenaar had naar verluidt een telefoontje gekregen van de syndicus, die hem had verteld dat er een gesluierde vrouw met kleren aan in het zwembad zat", aldus de moeder van het gezin. "Hij had me zogezegd gevraagd het zwembad te verlaten en ik zou zogezegd geweigerd hebben. Ik was stomverbaasd, want niemand had mij aangesproken of had ook maar iets tegen mij gezegd."