Onderzoek naar neonazifestival in Duitsland

7/08/17 - 16u17 Bron: Daily Mail

Het festival lokte duizenden neonazi's uit onder meer Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Rusland. © reuters.

Het Duitse gerecht opent een onderzoek naar de bezoekers van een neonazifestival in het Duitse stadje Themar, in de deelstaat Thüringen. Daar kwamen vorige maand 6.000 neonazi' uit Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Rusland bij elkaar voor het 'Rock tegen Buitenlandse Dominantie'. Gekleed in T-shirts met opschriften als 'I Love Hitler' en de nazisaluut makend, woonden ze optredens van 12 extreemrechtse bands bij. Omwonenden hadden vergeefs gepoogd het festival te laten verbieden.