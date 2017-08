Mede-oprichter Gault&Millau-gids overleden

SVG

7/08/17 - 16u05 Bron: gaultmillau.com

Christian Millau (rechts) samen met enkele bekende Franse chefs in 1989 in Parijs. © afp.

De beroemde Franse restaurantcriticus Christian Millau is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het culinaire blad Gault&Millau vandaag.

Christian Millau richtte samen met Henri Gault in 1969 de Gault&Millau-gids op, waarin over eten en drinken geschreven werd en toonaangevende restaurants kritisch beoordeeld werden. De twee journalisten verwierven eerder al bekendheid met een ander culinair blad, de Parijse Guide Juillard. Het duo introduceerde in 1973 de nouvelle cuisine, een nieuwe manier van koken waarbij lichtere sauzen, kortere kooktijd en verse producten centraal stonden.



Het beoordelingssysteem dat het duo in hun restaurantgids hanteerde, is al decennialang een concurrent van het sterrensysteem van Michelin. Gault&Millau werkt met een puntensysteem op twintig. In België hebben twee restaurants een score van 19,5/20 kunnen behalen: het Hof van Cleve in Kruishoutem en Bon-Bon in Sint-Pieters-Woluwe.