Moeder wil huis poetsen maar maakt per ongeluk gifgas in haar emmer. Vijf minuten later kan ze bijna niet meer ademen

Koen Van De Sype

7/08/17 - 14u28 Bron: Daily Mail, Daily Star

© Facebook.

Een moeder van drie heeft een grondige poetsbeurt van haar huis bijna niet overleefd. Charley Howson (36) uit het Britse Sheffield mixte zonder er erg in te hebben bleekwater en de desinfecterende producten Dettol en Zoflora in haar emmer warm water. Maar terwijl ze aan het dweilen sloeg in de keuken, kreeg ze plots pijn in haar borst.

"De pijn werd steeds erger. Ik dacht dat ik een hartaanval had", zegt de vrouw, die aan de zenuwziekte Charcot Marie Tooth lijdt. Die aandoening doet de spierkracht en het gevoel afnemen. "Ik had eerder al een klaplong en het deed me wat aan die pijn denken. Ik kon ook steeds moeilijker ademen en voelde me misselijk. Mijn zoon Corey (15) was doodsbang, want hij dacht dat mijn ziekte de kop weer opstak. Daardoor zit ik soms een half jaar aan een stuk in een rolstoel. Hij belde de hulpdiensten en de ambulanciers gaven me meteen zuurstof." Lees ook Deze zwarte weduwe voert top 10 Belgische massamoordenaars aan

Zijn de kwallen in de Noordzee gevaarlijk & helpt het om op een beet te urineren?

Uitslaande brand in Mol: jong koppel met baby naar ziekenhuis

De ziekenwagen bracht haar naar het Northern General Hospital, waar de dokters op zoek gingen naar de oorzaak van haar symptomen. "Ik was zelf ook bang. Ik wist niet wat er gebeurde en dacht de hele tijd aan mijn kinderen", vertelt ze. Een scan van haar borst bracht echter niets aan het licht. "Daarop vroeg de dokter me of ik aan het schoonmaken was, want de ambulanciers hadden hem gezegd dat het naar bleekwater rook in mijn huis. Toen kwam de aap uit de mouw."



Loopgraven

De vrouw bleek door het mengen van drie producten per ongeluk chloorgas gemaakt te hebben. Dat is een prikkelend en giftig gas met een sterke geur, dat onder meer in de Eerste Wereldoorlog als wapen werd gebruikt in de loopgraven. "Ik geloofde mijn oren niet. Maar hij zei dat het vaker gebeurt dan je denkt", vertelt ze. "De dokter vertelde dat mijn zoon vermoedelijk mijn leven had gered door zo snel de hulpdiensten te bellen. Ik ben blij dat hij niet luisterde toen ik zei dat ik oké was." (lees hieronder verder) Tania Marsden Tania Marsden updated her cover photo.