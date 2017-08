Eenzaamheid dodelijker dan obesitas

SVG

7/08/17 - 11u34 Bron: The Telegraph, APA

Eenzaamheid vergroot de kans op vroegtijdig overlijden tot wel 50 %. © Thinkstock.

Eenzaamheid is dodelijker dan obesitas en zou als een grote dreiging voor de volksgezondheid beschouwd moeten worden, concludeert een recente Amerikaanse studie.

"Fundamentele menselijke behoefte" Dokter Julianne Holt-Hunstad, professor in de psychologie aan de Brigham Young Universiteit in Utah, leidde het onderzoek. "Sociaal verbonden zijn met andere mensen wordt beschouwd als een fundamentele menselijke behoefte, cruciaal voor zowel de gezondheid als de kans op overleven", aldus de professor. "Extreme voorbeelden van studies uit het verleden tonen aan dat kinderen die een gebrek aan sociaal contact ervaren minder kansen krijgen om succesvol op te groeien en vaak zelfs sterven. Daarenboven is sociale isolatie al vaak gebruikt als een vorm van straf. Toch blijft het deel van de bevolking dat zich eenzaam voelt dagelijks groeien." In Vlaanderen hebben vooral jongeren last van eenzaamheid. © Thinkstock.

Beroertes en hartaandoeningen Een andere recente studie door de Universiteit van York (VK) concludeerde dat eenzame mensen ongeveer 30 % meer kans hebben om te sterven aan een beroerte of een hartaandoening. De reden daarvoor blijft onduidelijk: sommigen denken dat de oorzaak van het hogere aantal doden door beroertes en hartaandoeningen bij eenzame mensen simpelweg te wijten is aan het feit dat die mensen minder anderen in hun directe omgeving hebben die snel zouden kunnen opmerken dat de persoon in kwestie onwel geworden is, waardoor ze niet tijdig hulp kunnen krijgen.



Een onderzoek aan de Universiteit van Harvard wees echter vorig jaar nog uit dat een gebrek aan vrienden gelinkt is aan een hoger percentage klonters in het bloed, een van de oorzaken van beroertes en hartaanvallen.