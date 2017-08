EU dringt aan op meer transparantie bij Rwandese verkiezingen

Bewerkt door: ib

7/08/17 - 01u45 Bron: Belga

De Rwandese president Paul Kagame (midden) viert zijn herverkiezing met aanhangers. © afp.

De Europese Unie vindt dat Rwanda extra inspanningen moet leveren om zijn verkiezingsproces transparanter te maken. Dat zegt de EU in een statement nadat vrijdag de zittende president Paul Kagame met een monsterscore van 98,63 procent werd herkozen.

De EU zegt de presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land van nabij te hebben gevolgd. Ze stelt dat de verkiezingen op een ordelijke en veilige manier zijn verlopen en dat verschillende onderwerpen aan bod kwamen tijdens de campagne.



"Gelijk speelveld"

Maar, zo luidt het ook in het statement, "met oog op toekomstige verkiezingen verwacht de EU verdere inspanningen om de inclusiviteit en transparantie van het proces te verbeteren". Dan gaat het onder meer over het scheppen van "een gelijk speelveld" voor kandidaten.



"Twee tegenkandidaten"

Kagame had dan wel twee tegenkandidaten, het was overduidelijk dat zij geen schijn van kans hadden. Slechts luttele uren voor de start van de campagne, half juli, kregen ze groen licht voor hun kandidatuur en konden ze pas beginnen inzamelen voor hun campagne.