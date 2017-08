Venezolaanse regime zegt "terreuraanval" tegen leger te hebben afgeslagen

KVE

Het regime in Venezuela heeft gezegd vandaag een "terreuraanval" tegen een legerbasis te hebben afgeslagen, nadat een video was opgedoken die mannen in militair tenue toonde die zegden te rebelleren tegen president Nicolas Maduro.

"Bij het ochtendgloren vielen terroristische aanvallers binnen in Fort Paramacay in Valencia", 180 km ten noorden van Caracas en "vielen soldaten aan". Dit meldde via Twitter Diosdado Cabello, vicevoorzitter van de regerende socialistische partij en lid van de zeer machtige grondwetgevende vergadering.



Bedoeling was klaarblijkelijk het wapenarsenaal van de kazerne in te nemen.



Volgens legeropperbevelhebber Jesus Suarez Chourio is één van de aanvallers omgekomen en een andere zwaargewond. "Wat er vandaag is gebeurd was een terroristische, paramilitaire aanval, gefinancierd door rechts en zijn collaborateurs, gefinancieerd door het Noord-Amerikaans imperium (de VS)", zei de generaal op de staatstelevisie.



Volgens het Duitse persbureau DPA zouden er schoten gevallen zijn, zouden helikopters over het militair complex hebben gevlogen en zou de omgeving afgezet zijn geweest.



Zeven vermoede aanvallers zijn gearresteerd en "verlenen inlichtingen", zegt een militaire leider van hoge rang, generaal Remigio Ceballos.



Video

Op sociale media en in meerdere Venezolaanse media circuleerde vandaag een video van een regiment pantserwagens uit Valencia. Er was te zien dat een man zich voorstelde als officier en zei in "legitieme rebellie" te zijn tegen de "moordende tirannie van Nicolas Maduro" en "om de volledige vernietiging van het land te vermijden".



"Dit is geen staatsgreep, dit is een burger en militaire actie om de grondwettelijke orde te herstellen", aldus de man die zich als kapitein Juan Caguaripano uitgaf. Hij zou een dissidente militair zijn die in 2014 was ondergedoken.



Vijftien mannen in camouflagepak flankeerden hem, sommigen van hen waren gewapend. "Wij eisen de onmiddellijke vorming van een overgangsregering en vrije verkiezingen", zei hij ook.



De authenticiteit van de video is onduidelijk.



Als belangrijkste steunpilaar van het Chavistische regime is het machtige leger tot nu toe doof gebleven voor de oproepen van de oppositie om haar kamp te kiezen.



"Bij de rest van de militaire eenheden van het land heerst een absolute normaliteit", verzekerde Cabello op Twitter. "Zij die dromen van het omgekeerde zullen zich stoten aan de 'moral' van de nationale Bolivaarse troepenmacht".



"Operatie David"

DPA gewaagt in zijn berichtgeving over de gebeurtenissen in Valencia van een "opstand" die volgens het leger de codenaam "Operatie David" zou hebben gekregen en die onder leiding stond van rebellerende elementen in het leger.



De bevolking zou via vlugschriften zijn gevraagd de opstandelingen te steunen.



Of er nog meer rebellie was, is onduidelijk.