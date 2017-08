Vrouw (23) uit België sterft op terugweg van bierfeest

SVM

6/08/17 - 17u10 Bron: Belga

In het Italiaanse Santa Maria al Bagno (in de provincie Lecce) is deze nacht een vrouw van 23 jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De Italiaanse, die al jarenlang in België woont, was met twee vrienden op de terugweg van een bierfeest. Dat schrijft de Italiaanse krant Lecce Prima op haar website.