Ouders geven dochters vrijwillig aan terreurorganisatie om zelfmoordaanslagen te plegen

6/08/17 - 13u45 Bron: Premium Times

Terreur Bepaalde ouders in Nigeria staan hun dochters vrijwillig af aan de terreurorganisatie Boko Haram. De kinderen worden geïndoctrineerd en vervolgens ingezet om voor de terreurorganisatie zelfmoordaanslagen te plegen. Het nieuws werd gisteren bekendgemaakt door het Nigeriaanse leger.

De daden van deze ouders zijn niet enkel barbaars, maar strafbaar en onaanvaardbaar Sani Usman, woordvoerder van het Nigeriaanse leger

De woordvoerder van het leger, Sani Usman, heeft de verantwoordelijke ouders uit het land opgeroepen om hier onmiddellijk mee te stoppen. Volgens Usman leek het noodzakelijk om met de oproep naar buiten te treden, nadat het leger via ondervragingen van zelfmoordterroristen te weten was gekomen dat deze praktijken aan de gang waren.



"We hebben vernomen dat vele tienermeisjes in dit land door hun harteloze en foutief geïnformeerde ouders aan terroristen gedoneerd worden, als deel van hun bijdrage aan Boko Harams acties tegen de Nigeriaanse samenleving en de mensheid", aldus de woordvoerder. "De daden van deze ouders zijn niet enkel barbaars, maar strafbaar en onaanvaardbaar. Nigerianen hebben een verantwoordelijkheid en verplichting om samen de kinderen in dit land groot te brengen en te beschermen, en een betere toekomst voor hen mogelijk te maken in plaats van ze de dood in te jagen door ze aan de criminele terreurorganisatie Boko Haram af te staan", voegt Usman er nog aan toe.