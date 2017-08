Ophef in VS: lachende man schiet gevangen haai dood

Door: redactie

6/08/17 - 12u36 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een filmpje waarin een man een gevangen haai doodschiet met een pistool. Dierenactivisten in Florida noemen de video barbaars. De plaatselijke dierenbescherming is een onderzoek gestart.