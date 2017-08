Bij rellen in gevangenis in Guatemala vallen één dode en vijf gewonden

Door: redactie

Het is niet de eerste keer dat er in de gevangenis van Pavon zware rellen uitbreken. In 2016 vielen een tiental doden nadat er geweld was uitgebroken. © thinkstock.

Bij rellen in een gevangenis in het Centraal-Amerikaanse land Guatemala zijn gisterenavond één dode en vijf gewonden gevallen. Dat heeft de directie van de gevangenis bekendgemaakt.