Franse politie pakt gewapende man op aan Eiffeltoren

Door: redactie

6/08/17 - 09u49 Bron: Belga

© epa.

In Parijs heeft de politie gisterenavond een gewapende man opgepakt die aan de Eiffeltoren probeerde de veiligheidscontroles te omzeilen. Er vielen geen gewonden. Dat meldt de uitbater van de Eiffeltoren.

De feiten vonden gisteren rond 23.30 uur plaats. Een man gewapend met een mes probeerde de controle aan het monument te omzeilen, maar de politie slaagde erin hem snel te overmeesteren. De man werd gearresteerd. Volgens de politie was hij alleen. Er is nog geen duidelijkheid over zijn motief.



De Eiffeltoren was gisterenavond gehuld in de kleuren van voetbalclub PSG om de komst van Neymar te vieren. Bezoekers mogen dagelijks tot middernacht het monument betreden en om 00.45 uur gaan de deuren toe. Door het incident werd de site op bevel van de politie om 00.30 uur geëvacueerd.



Sinds januari 2015 wordt Frankrijk geviseerd door terroristen en zijn er hogere veiligheidsmaatregelen aan monumenten en publieke plaatsen.