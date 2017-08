Fox News-presentator geschorst wegens sexting

kv

De Amerikaanse zender Fox News heeft vandaag een van zijn presentatoren geschorst in afwachting van een intern onderzoek. Dat gebeurt naar aanleiding van een artikel in The Huffington Post, waarin veertien anonieme bronnen bevestigen dat de man seksueel getinte sms-berichten stuurde naar minstens drie vrouwelijke collega's.

Vriend van Trump

"Als de lichten boven mijn tv-carrière doven, is de volgende stap me verkiesbaar stellen voor de Senaat." Eric Bolling

Bolling kwam in september 2014 al eens in opspraak voor een seksistische uitspraak in de panelshow 'The Five' wanneer het ging over de eerste vrouwelijke gevechtspilote van de Verenigde Arabische Emiraten die de aanvallen tegen Islamitische Staat leidde. "Kunnen we dat dan beschouwen als 'boobs on the ground'?" vroeg hij toen. Het nieuwsanker zinspeelde op de veelgebruikte term 'boots on the ground', oftewel grondtroepen in een oorlogsgebied.



De voorbije twee jaar werd Bolling een van de belangrijkste gezichten van Fox, onder meer dankzij zijn hechte relatie met de Amerikaanse president Donald Trump, die hij vaak vurig verdedigt en die hij eerder dit jaar nog exclusief mocht interviewen. Trump heeft op zijn beurt al verschillende keren lovende tweets over Bolling de wereld ingestuurd.



Bollings contract bij Fox werd onlangs voor meerdere jaren verlengd. De verlenging maakte een einde aan de geruchten dat Bolling van plan was om een post binnen het Witte Huis aan te nemen. In een interview met NJ.com had de presentator gezegd dat Trumps team hem de positie van minister van Handel had aangeboden, maar dat hij enkel overwoog om eventueel aan te treden als adviseur. Bolling zei in het interview wel dat hij gelooft dat zijn toekomst in de politiek ligt: "Als de lichten boven mijn tv-carrière doven, is de volgende stap me verkiesbaar stellen voor de Senaat," deelde hij mee.