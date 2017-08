Alliantie van president Sall wint parlementsverkiezingen Senegal

kv

6/08/17 - Bron: Belga

De regerende coalitie van president Macky Sall heeft een grote meerderheid van de zetels in het parlement veroverd bij de parlementaire verkiezingen in Senegal van vorige week. Dat blijkt uit voorlopige resultaten.

De coalitie van de president zou afklokken op 125 van de 165 zetels. Oppositieformatie Mankoo Watu Senegal, geleid door de vroegere president Abdoulaye Wade, was de eerste achtervolger met 19 zetels. De alliantie van de burgemeester van Dakar, Khalifa Sall, haalde zeven zetels binnen.



Die laatste kondigde vrijdag overigens al aan de uitslag te zullen aanvechten. Khalifa Sall moest zijn campagne voeren vanuit de gevangenis, nadat hij in maart was opgepakt op verdenking van verduistering. Sall sprak van politiek gemotiveerde verdachtmakingen.