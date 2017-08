VN-teams ontdekken massagraven in Mali

kv

6/08/17 - 01u21 Bron: Belga

Duitse soldaten van de Minusma-missie in Mali. © afp.

Medewerkers van de VN-missie in Mali (Minusma) hebben massagraven gezien in het onrustige noorden van Mali. Dat meldt Minusma in een persbericht. De organisatie vreest ook dat er kinderen meevechten in het conflict.