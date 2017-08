Tientallen bosbranden woeden in Griekenland

Door: redactie

5/08/17 - 19u55 Bron: ANP

© epa.

De Griekse brandweer heeft handenvol werk aan de bosbranden die in een aantal regio's in het land woeden. De brandweer meldde vandaag dat alleen al tussen vrijdag- en zaterdagmorgen ongeveer vijftig branden zijn uitgebroken.

Sinds zaterdag woedt onder meer een grote brand in Ilio, een voorstad van Athene. Ook het schiereiland Peloponnesos is zwaar getroffen. Op het eiland Kythira, ten zuiden van de Peloponnesos probeert de brandweer sinds vrijdag tevergeefs een grote bosbrand onder controle te brengen. De autoriteiten vrezen dat de situatie in de komende dagen verslechtert, omdat meteorologen verwachten dat de temperaturen verder stijgen. Op veel plaatsen liep die zaterdag al op tot boven de 35 graden.