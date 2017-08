Chinese toeristen vast voor brengen van Hitlergroet in Berlijn

Bewerkt door: AJA

Twee Chinese toeristen zijn zaterdag aangehouden in Berlijn, omdat ze elkaar voor het Rijksdaggebouw hadden gefotografeerd, terwijl ze de Hitlergroet brachten. Na het betalen van een borgsom van 500 euro per persoon zijn de 36-jarige en 49-jarige Chinees vrijgelaten.

De twee Chinese mannen die een foto wilden maken terwijl ze de Hitlergroet brachten, kunnen worden aangeklaagd voor het gebruiken van "symbolen van illegale organisaties''. Duitsland heeft strenge wetten in verband met haatspraak en symbolen die een link hebben met Hitler en nazi's.



Het Rijksdaggebouw werd in 1933 door brand verwoest. In 1955 was het gebouw hersteld. Het stond toen aan de westelijke kant van de Berlijnse Muur als symbool van de Duitse deling en van de scheiding tussen het Westen en de communistische landen. Het Duitse parlement (Bondsdag) is in het Rijksdaggebouw gehuisvest.