Ondanks maatregelen kochten Nederlanders toch besmette eieren

Door: redactie

5/08/17 - 18u36 Bron: VRT, ANP

fipronil-eieren Ondanks alle getroffen maatregelen zijn er in Nederland toch nog eieren verkocht die besmet waren met het ontluizingsmiddel fipronil. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt, zo meldt de VRT. De eiercrisis dijt intussen ook uit naar Frankrijk.

Gisteren luidde het nog dat alle besmette eieren in Nederland uit de winkelrekken verwijderd waren. Vandaag geeft de Voedsel- en Warenautoriteit toe dat dat niet het geval was. Inmiddels heeft ze immers nog veertien pluimveebedrijven ontdekt waar het verboden middel in de eieren gevonden werd.

Intussen onderzoekt ook de Franse regering, samen met de Belgische autoriteiten, of fipronil in de Franse pluimveehandel is gebruikt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, meldt de krant Le Parisien vandaag op gezag van het Franse ministerie van Landbouw.Het ministerie laat weten dat het op dit moment geen aanwijzingen heeft dat besmette eieren in Frankrijk op de markt zijn gebracht en dat er daarom geen reden tot zorg is.



Wel heeft een pluimveebedrijf in het noordelijke departement Pas-de-Calais de Franse autoriteiten op 28 juli laten weten dat mogelijk op het bedrijf fipronil is gebruikt. Het Franse bedrijf is daarover door een Belgische zakenpartner geïnformeerd. Het Franse pluimveebedrijf is voorlopig onder toezicht geplaatst en mag geen eieren verkopen zolang het onderzoek loopt.