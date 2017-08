Ondanks maatregelen kregen Nederlanders toch besmette eieren op hun bord

Door: redactie

5/08/17 - 18u36 Bron: VRT, ANP

© anp.

fipronil-eieren Ondanks alle getroffen maatregelen zijn er in Nederland toch nog eieren verkocht die besmet waren met het ontluizingsmiddel fipronil. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt, zo meldt de VRT. De eiercrisis dijt intussen ook uit naar Frankrijk.

Gisteren luidde het nog dat alle besmette eieren in Nederland uit de winkelrekken verwijderd waren. Vandaag geeft de Voedsel- en Warenautoriteit toe dat dat niet het geval was. Inmiddels heeft ze immers nog veertien pluimveebedrijven ontdekt waar het verboden middel in de eieren gevonden werd. Volgens de door de NOS aangehaalde Nederlandse voedselwarenautoriteit NVWA gaat het om bedrijven die niet voorkwamen in de administratie van Chickfriend, maar die wel zaken hebben gedaan met het bedrijf. Chickfriend leverde een anti-luizenmiddel met fipronil.

Franse boerderij

Ook in Frankrijk is nu een boerderij geblokkeerd, omdat er mogelijk fipronil in eieren zit. Het gaat om een boerderij in de regio Pas-de-Calais, schrijft de krant La Voix du Nord. Het is nog niet zeker dat de eieren besmet zijn met het insecticide. Dat wordt onderzocht.



De boer heeft enkel aan de autoriteiten gesignaleerd dat hij op 28 juli door één van zijn Belgische partners is geïnformeerd "dat het betrokken product mogelijk gebruikt is in zijn kwekerij".



Sindsdien verliet geen enkel ei nog het bedrijf, aldus het Franse ministerie van Landbouw in de krant. Het bedrijf blijft geblokkeerd tot de resultaten van de analyses bekend zijn.



Of er nog andere besmette eieren op de Franse markt zijn terechtgekomen, wordt onderzocht. Mocht dat het geval zijn, dan zullen die eieren uit de markt worden gehaald, zegt het ministerie. De bedrijven zijn verwittigd en werden opgeroepen om hun leveringen te controleren, luidt het.