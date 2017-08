Venezuela zet openbaar aanklager af

TT

Crisis Venezuela De 'grondwetgevende vergadering' van Venezuela heeft vandaag beslist openbaar aanklager Luisa Ortega Díaz uit haar ambt te zetten. Ortega staat bekend als een tegenstander van president Maduro. Eerder vandaag zei Ortega op Twitter dat militairen haar bureau omsingeld hadden.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz)

De procureur-generaal zette ook foto's van de militairen op Twitter. "Ik klaag deze willekeurige behandeling aan bij de nationale en internationale gemeenschap", aldus Diaz.



Luisa Ortega Díaz kondigde deze week een onderzoek aan naar de omstreden verkiezingen van afgelopen zondag. De Venezolaanse oppositie boycotte de verkiezing, omdat het orgaan uit aanhangers van Maduro bestaat en wordt gezien als een poging om het gekozen parlement te ondermijnen.



Het is al maanden onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Zeker 125 mensen kwamen de afgelopen vier maanden om bij confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen.



Al een vervanger gekozen

De vervanger van Ortega is "verdediger van het volk" (ombudsman) Tarek William Saab. Dat liet de 'grondwetgevende vergadering' na zijn eerste reguliere zitting weten. Tarek William Saab zal de functie maximaal twee jaar uitoefenen. De beslissing kwam er op voorstel van het Hooggerechtshof.