Poetin laat zijn blote borstkas zien

5/08/17 - 15u35 Bron: vtmnieuws.be

Je ziet het niet elke dag: de Russische president Vladimir Poetin, in ontbloot bovenlijf aan het vissen in het Siberische Baikalmeer. Het Kremlin heeft vandaag beelden vrijgegeven van zijn driedaagse vis- en jaaguitstap in Siberië. We zien Poetin zwemmen in het ijskoude water van het Baikalmeer. "Het water in het meer wordt niet warmer dan 17 graden, maar dat weerhield hem er niet van om te zwemmen", aldus de woordvoerder van het Kremlin." In ontbloot bovenlijf staat Poetin ook op een ponton te vissen. Op andere beelden schiet hij zelfs een vis onder water met een harpoen. "Hij joeg er twee uur lang op en uiteindelijk kon hij hem pakken", zegt de woordvoerder. Het is niet de eerste keer dat we dit soort beelden zien van de Russische president, Poetin staat bekend voor zijn ultramannelijke stunts. Over acht maanden zijn er verkiezingen in Rusland. Verwacht wordt dat Poetin die met voorsprong wint. Hij moet zich wel nog officieel kandidaat stellen.