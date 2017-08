Hitte wakkert bosbranden in Tunesië en Algerije aan

TT

4/08/17 - 21u30 Bron: Belga

Archiefbeeld. © epa.

Aanhoudende hitte en verschroeiende wind hebben in het grensgebied tussen Tunesië en Algerije tot zware bosbranden geleid. Volgens het Algerijns bosbeheer is vooral de regio El Tarf in het oosten van het land getroffen.