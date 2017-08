Lerares (31) had seks met zeker vier leerlingen: "Mijn man wil geen seks met mij"

Door: redactie

4/08/17 - 20u09 Bron: CJ Post, Daily Mail

Een 31-jarige lerares uit de Amerikaanse staat Connecticut werd in juni gearresteerd omdat ze seks had met één van haar studenten, en drie dagen later meldde zich al een tweede slachtoffer. Woensdag gaf ze zichzelf aan bij de politie toen ze vernam dat er een aanhoudingsbevel tegen haar was uitgevaardigd. De politie meent dat ze met minstens vier van haar studenten van bil ging. Tegen één van hen klaagde Laura Ramos dat haar man geen seks wil met haar.

Na haar eerste arrestatie stapte Ramos op bij de middelbare school waar ze als taaklerares voor studenten met moeilijkheden werkte. Ze kwam na twee aanklachten wegens seksuele aanranding op borgtocht vrij. Ze betaalde daarvoor 50.000 dollar.



Haar man vergezelde haar toen nog naar de rechtbank, maar deze week was hij niet meer te bespeuren. Tijdens het voorlezen van de aanklacht zat ze alleen in de rechtszaal, haar haar te kammen en naar haar roze smartphone te staren, zo meldt CT Post. De rechter verbood haar nog contact te hebben met haar vermoedelijke slachtoffers. Ze moet op 14 augustus opnieuw voor de rechter verschijnen.



Het tweede slachtoffer verklaarde dat hij in april met Ramos uit eten ging en dat ze nadien seks hadden in haar auto op het parkeerterrein. Diezelfde maand ontmoetten de twee elkaar opnieuw, in een ander restaurant. Toen hadden ze seks in een rommelhok in het restaurant. Tijdens het etentje had de lerares geklaagd dat haar man geen seks met haar wil hebben. Na gedane zaken stuurde de lerares haar student een sms waarin ze zei dat het de beste seks was die ze ooit had gehad.



De politie begon de zaak begin juni te onderzoeken, nadat ze naar de school waren geroepen wegens een klacht van seksuele aanranding. Een student had aan een andere leraar verteld dat Ramos seks had met één van de studenten aan wie ze bijlessen gaf.



Aanvankelijk ontkende Ramos alles en vroeg ze één van haar slachtoffers al haar sms'en te wissen, maar uiteindelijk bekende ze dat ze 'een handvol keren' seks had met hem in haar auto. Nog een andere student verklaarde dat Ramos met hem een sms-relatie was begonnen. In haar berichten klaagde ze erover dat haar man geen seks wil met haar en niets met haar wil doen.



De school verzekert in een mededeling dat ze alles in het werk stellen om de veiligheid en het welzijn van de studenten te garanderen en laat nog weten dat ze elk ongepast gedrag dat het welzijn van de studenten bedreigt niet zal tolereren.