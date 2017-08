Albanese mensensmokkelaars opereren vanuit België en Groot-Brittannië

Door: redactie

4/08/17 - 18u09 Bron: Belga

Archiefbeeld van een politieactie langs de E40 tegen mensensmokkel. © Photo News.

In een Brits-Belgisch onderzoek naar mensensmokkel zijn woensdag twee Albanese verdachten ingerekend. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Ook in Groot-Brittannië werden meerdere leden van de bende opgepakt.

De opgepakte Albanese verdachten komen in aanmerking voor feiten van mensensmokkel op woensdag 2 augustus in Oostkamp. Daar werden zeven vluchtelingen in de laadruimte van een geparkeerde vrachtwagen verstopt. De Albanezen zijn ondertussen aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer beslist dinsdag of ze langer in de cel moeten blijven.



Het onderzoek naar de criminele organisatie was al langer aan de gang. De verdachten zouden immers deel uitmaken van een bende mensensmokkelaars die zowel vanuit Groot-Brittannië als vanuit België opereerde. In dat kader werden gelijktijdig ook in Groot-Brittannië meerdere verdachten opgepakt. "Het internationale strafonderzoek wordt door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen en de Britse politie verder gezet in beide landen", aldus Céline D'havé van het Brugse parket. Over de werkwijze van de bende en over de precieze omvang van de zaak wil het parket niets kwijt.