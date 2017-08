'Drakenadem' brandt gat in maag van Zuid-Koreaanse tiener

Door Tom Tates

4/08/17 - 18u00 Bron: ad.nl

© Twitter.

In een waterattractiepark in Zuid-Korea is een twaalfjarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt na het eten van met vloeibare stikstof overgoten fruitbolletjes. De dampende vloeistof in de feestelijk ogende traktatie, met de toepasselijke naam 'Dragon's Breath' (drakenadem), had een temperatuur van bijna min 200 graden Celsius. Daardoor brandde er een gat van vijf centimeter in de maagwand van het kind.

Had Dragon's Breath today in Japantown in SF! ¿¿ ¿¿¿¿ Level of stokedness ¿¿ pic.twitter.com/xYGRfgWAop — Marcos Placona ¿¿ (@marcos_placona) Volgens de lokale politie werd het ijsje tegen alle regels in geserveerd in een kraampje in het waterpark. De fruitbolletjes werden overgoten met de extreem koude stikstof die onder normale omstandigheden zeer snel verdampt bij kamertemperatuur.



In dit geval bleef de stikstof onderin de plastic beker veel te koud. De zogenaamde 'Dragon's Breath' werd al geruime tijd verkocht in het park en was razend populair onder jongeren. Niet alleen vanwege de smaak, maar ook omdat er tijdens het eten zichtbaar koude damp uit de mond komt.



Het jonge slachtoffer werd na het eten van de 'Dragon's Breath' door zijn vader naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest het slachtoffer direct worden geopereerd. Het dessert had namelijk een gat van vijf centimeter gemaakt in de maag van de tiener. Het kind maakt het inmiddels weer goed.



De kraamhouder, die geen vergunning had voor het gebruik van vloeibare stikstof, is aangeklaagd wegens grove nalatigheid en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Zijn zaak is tot nader order gesloten. Try nitrogen snack(dragon's breath) in Korea✌️ If you have any questions about Korea, just let me know. I will help you ⭐️Video by @suyean990913 ⭐️Tag #khelp when you think about Korea - - Let's chat on Line:khelp_ Wechat: khelp_ Kakao: khelp or message me on IG - - - #busan#nitrogen#nitrogensnack#icecream#dessert#dragonsbreath#koreansnack#korean#summer#khelpwillhelpyouinkorea 969 Likes, 23 Comments - Khelp(Korea-help) (@_khelp) on Instagram: "Try nitrogen snack(dragon's breath) in Korea✌️ If you have any questions about Korea, just let me..."