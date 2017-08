Geheime dienst mag Trump Tower niet meer in

Bewerkt door: lvh

4/08/17 - 17u51 Bron: Belga

President Trump in de lobby van de Trump Tower. © photo news.

De leden van de Amerikaanse geheime dienst die instaan voor de veiligheid van president Trump en zijn familie mogen de Trump Tower in New York niet meer binnen. Ze hebben onlangs hun commandopost in het gebouw verlaten en zitten nu in een bestelwagen op straat. Dat meldt de Washington Post. Oorzaak is onenigheid over het huurcontract tussen het bedrijf van president Donald Trump, de Trump Organization, en de overheid.