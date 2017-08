Smeltende gletsjers kunnen honderden gemummificeerde lichamen blootleggen in Zwitserse Alpen

TT

4/08/17 - 17u58 Bron: The Guardian, Tagesanzeiger

De kledingstukken en lichamen van het koppel dat in 1943 verdween waren nog in bijzonder goede staat toen ze twee weken geleden werden teruggevonden. © afp.

Klimaatopwarming Door de opwarming van de aarde worden in Zwitserland steeds vaker lichamen van jaren geleden verdwenen bergbeklimmers teruggevonden in smeltende gletsjers. De politie verwacht dat de komende jaren nog honderden lichamen aan de oppervlakte zullen komen.

De afgelopen twee weken werden in de Alpen in totaal vier lichamen van verdwenen bergbeklimmers of wandelaars teruggevonden. De lichamen, die vaak nog in goede staat en gemummificeerd zijn door de koude, werden ontdekt in het ijs van smeltende gletsjers.



Zo was er het echtpaar Dumoulin, dat in 1942 verdween toen ze hun koeien eten gingen geven in de bergen. Hun lichamen lagen 75 jaar lang in een gletsjerspleet, en ze werden pas vorige maand teruggevonden op een skihelling van de Tsanfleurongletsjer. Hun lichamen en kledij waren ook na tientallen jaren nog bijna perfect bewaard gebleven.



Op de Mont Blanc in de Franse Alpen werden eind juli dan weer een hand en een deel van een bovenbeen teruggevonden, vermoedelijk van een passagier van een vliegtuigcrash in 1966. En eergisteren vonden bergbeklimmers het lichaam van een Duitser die dertig jaar geleden verdween op de hellingen van de Lagginhorn in het kanton Wallis. Lees ook Gletsjer geeft opnieuw geheim prijs: lichaam Duitser na 30 jaar terecht

Geen toeval © afp. Dat er op zo'n korte tijd vier lichamen zijn teruggevonden, is geen toeval. Het Zwitserse gletsjerijs is al jarenlang aan ongekend tempo aan het smelten door de klimaatopwarming, en de politie voorspelt dat de komende jaren honderden lichamen opnieuw aan de oppervlakte zullen verschijnen.



Het is simpel, zegt politiewoordvoerder Christian Zuber aan The Guardian. "De gletsjers trekken zich terug, dus is het logisch dat we meer lichamen en lichaamsdelen vinden. In de nabije toekomst verwachten we dat veel meer gevallen van verdwenen mensen opgelost zullen worden." De Zwitserse politie beschikt over een lijst van 306 onopgeloste verdwijningen sinds 1925. Ook in het Franse Mont Blanc-massief zijn 160 alpinisten nooit teruggevonden. © afp.