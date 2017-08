Risico op wereldwijde schaarste aan darjeeling door conflict in India

Door: redactie

Gorkha's tijdens een protestmars in New Delhi vorige week. De Gorkha's, een uit Nepal afkomstige bevolkingsgroep die het leeuwendeel van de plantagewerknemers uitmaakt, ligt in conflict met de regering van de deelstaat West-Bengalen. © afp.

Er dreigt een wereldwijde schaarste aan darjeeling, de bekende zwarte theesoort. Reden is het separatistisch conflict op de Indiase uitlopers van het Himalayagebergte. Het is daar waar de bladeren voor het drankje geplukt worden. In normale omstandigheden wordt tijdens het oogstseizoen, van juni tot augustus, zowat acht miljoen kilo geplukt. Die bladeren zijn bestemd voor de wereldmarkt, maar vooral voor Europa. Volgens sommige schattingen kan de prijs met 20 pct stijgen.

De productie is echter ineengestort, met 90 pct in juni. De Gorkha's, een uit Nepal afkomstige bevolkingsgroep die het leeuwendeel van de plantagewerknemers uitmaakt, ligt in conflict met de regering van de deelstaat West-Bengalen. Daarom hebben ze de oogst stopgezet en ertoe opgeroepen een eind te maken aan de theeproductie.



Taalkwestie

Sinds begin juni kwam het regelmatig tot schermutselingen en brandstichtingen in het darjeelinggebergte. Drie mensen kwamen al om. Het protest wordt, al decennia, geleid door de Gorkha Jamukti Morcha-beweging, die ijvert voor een eigen Gorkhaland binnen India. De spanningen leefden weer op toen de autoriteiten de scholen in darjeeling verplichtten te onderwijzen in het Bengaals.



"De oogst voor dit jaar is verloren", aldus Sanjay Mittal, directeur van het theedomein Ambiok. Ankit Lochan, voorzitter van de organisatie van theehandelaren, waarschuwt ervoor dat "bijna de helft van het domein voor twee of drie jaar gesloten zal zijn" als de staking nog enkele maanden duurt. "De theeplanten moeten regelmatig geïrrigeerd, gewied en gesnoeid worden", zegt Mittal. "Het gaat weken zoniet maanden duren om terug te keren naar de normale productie."



Tot 1.500 euro per kilo

In juni is slechts 140 ton thee geproduceerd, tegenover 133.000 ton in dezelfde maand vorig jaar.



Darjeeling wordt door kenners beschouwd als de beste zwarte thee. Sommige speciale soorten kunnen verkocht worden tot 1.500 euro per kilo, terwijl multinationals zoals Unilever, met Lipton, variëteiten commercialiseren.