Kindsoldaten Congo drinken bloed van slachtoffers: VN trekt aan alarmbel

4/08/17 - 16u29 Bron: Belga

De gevechten tussen de Kamuina Nsapu-militie en het Congolese regeringsleger eisten sinds september al zeker 3.000 slachtoffers. © reuters.

Congo Om onoverwinnelijk te worden, drinken kindsoldaten in Congo soms het bloed van hun slachtoffers. Dat blijkt uit een rapport van Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, dat vandaag is voorgesteld.

De Kamuina Nsapu-militie, die regelmatig geweld zaait in de centrale Kasaï-provincie, maakt vaak gebruik van kindsoldaten, zowel jongens als meisjes van 7 tot 13 jaar.



De meisjes dansen en drinken intussen het bloed van de slachtoffers. Het ritueel moet hen onoverwinnelijk maken, volgens een lokaal bijgeloof. Veel inwoners geloven in de krachten van de kinderen en leven in angst, zo staat er in het rapport, dat gebaseerd is op gesprekken die de onderzoekers hadden met 96 personen die naar het naburige Angola gevlucht zijn. "Dit kan gedeeltelijk uitleggen waarom een slecht bewapende militie, die voor een deel bestaat uit kinderen, er in geslaagd is gedurende een jaar aanvallen van het regeringsleger te weerstaan".