"De deal doet me er slecht uitzien": eerste gesprekken Trump met Australische en Mexicaanse collega's gelekt

IVI

4/08/17 - 10u36 Bron: Washington Post, The Guardian, The Independent

Donald Trump en Enrique Pena Nieto tijdens de G-20 -meeting. © reuters.

De Washington Post heeft de volledige transcripties in handen gekregen van telefoongesprekken tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Mexicaanse en Australische collega's net na zijn inauguratie. Zijn telefoontje met de Australische premier loopt helemaal uit de hand en aan de Mexicaanse president vraagt hij: "Je mag niet tegen de pers zeggen dat Mexico de muur niet gaat betalen." Trump spreekt zijn collega's overigens met hun voornaam aan, terwijl zij het bij 'mr. President' houden.

"Ik moet Mexico laten betalen voor de muur - het moet gewoon. Ik praat hier al twee jaar over", zegt Trump tegen de Mexicaanse president Peña Nieto, die niet overtuigd is van Trumps redenering. "Laat ons ophouden met over de muur te praten (...), mijn standpunt is niet veranderd en ik zal blijven duidelijk zeggen dat Mexico niet voor die muur kan opdraaien", antwoordt Peña Nieto hem, nadat Trump hem eerder ook al verweten had dat "zijn pogingen om de slechte 'hombres' uit te schakelen niet voldoende waren".



Trump zei ook nog dat Peña Nieto niet meer publiekelijk mag zeggen dat Mexico de muur niet zal betalen. "Als je blijft zeggen dat Mexico niet voor de muur zal opdraaien, dan wil ik jullie niet meer ontmoeten want daar kan ik niet mee leven. Ik zal gewoon zeggen (tegen de pers, nvdr) dat we een oplossing aan het zoeken zijn." Nog volgens Trump is de muur "het minst belangrijke onderwerp van hun gesprek" als het aankomt op geld: "Ik weet hoe ik goedkoop moet bouwen, dus het zal minder kosten dan de cijfers die mij voorgelegd worden. En het zal zelfs een betere muur worden, het zal er goed uitzien. Ik zal goed werk leveren." Lees ook Trump krijgt budget voor zijn grensmuur Ik weet hoe ik goedkoop moet bouwen, dus het zal minder kosten dan de cijfers die mij voorgelegd worden. En het zal zelfs een betere muur worden, het zal er goed uitzien.

"Mooie woorden" Trump en Peña Nieto laten het gesprek wel op een positieve noot eindigen. Trump: "Ik wil dat je zo populair bent dat jouw mensen een grondwettelijke aanpassing vragen in Mexico zodat je opnieuw zes jaar aan de macht kan zijn."



Peña Nieto: "Dat is heel vriendelijk, meneer de president. Het enige waar ik in geïnteresserd ben is dat onze beide landen het goed doen. Dat jouw regering en de mijne een goede vriendschappelijke en constructieve relatie hebben, meneer Trump."



Tump: "Weet je, we zouden dat in het statement moeten zetten. Jouw woorden zijn zo mooi. Dat zijn mooie woorden en ik denk niet dat ik zo mooi kan spreken, oké? Het zou geweldig zijn om die woorden aan het einde van het statement te zetten. Echt leuk."



Peña Nieto heeft sindsdien niet meer publiekelijk gesproken over de muur en de betaling ervan. Tijdens de top van de G-20 heeft Trump opnieuw de muur aangehaald, maar de Mexicaanse president heeft ook daarop niet gereageerd. De Mexicaanse media is niet opgezet met hoe hun president overkomt in het transcript van de telefoonconversatie. Volgens verschillende opinieschrijvers toont het aan dat Peña Nieto niet tegen "een pester" kan opkomen en dat Trumps dreigementen tegenover Mexico hebben gewerkt. (Lees verder onder de foto.) © ap.

"VS is dumpplaats geworden" Trumps conversatie met de Australische premier Malcolm Turnbull is nog absurder. Turnball wil vooral de deal bevestigen die hij maakte met president Obama. Daarin staat dat de VS vluchtelingen die in Australische gevangenissen zitten - omdat ze het land probeerden binnen te geraken per boot - mag controleren en uiteindelijk zal opvangen in Amerika. Maar dat ziet Trump dus absoluut niet zitten.



Trump: "Ik heb eigenlijk net opgeroepen om een totale ban aan te nemen van vluchtelingen uit Syrië en verschillende andere landen vanwaar de terreur komt (...). En ik wil gewoon zeggen, tsjonge dat zou mij er slecht doen uitzien: ik vraag een ban waarmee niemand het land nog binnenkomt en dan zouden we 2.000 mensen opnemen. Het lijkt alsof Australië die 2.000 mensen niet wil, en ik kan je dat niet kwalijk nemen, maar de VS is een dumpplaats geworden." De deal doet me er slecht uitzien, en ik zit hier nog maar een week.

"Jij bent slechter dan ik" Turnbull probeert vervolgens verschillende keren om de deal uit te leggen aan Trump, die hem een aantal keer onderbreekt. Op de vraag waarom de vluchtelingen in Australië in de gevangenis zitten, zegt Turnbull: "Het is niet omdat het slechte mensen zijn. Maar om mensensmokkelaars te kunnen tegenhouden, moeten we hun 'product' afpakken. Dus zeggen we: als je probeert naar Australië te komen, ook al ben je de beste persoon in de wereld of een Nobelprijs-winnende genie, we zullen je niet binnenlaten."



Trump: "Dat is een goed idee. Wij zouden dat ook moeten doen. Je bent slechter dan ik."



Turnbull herhaalt meermaals dat de VS de vluchtelingen grondig mag controleren alvorens hen toe te laten. Beide mannen zijn het wel eens dat de situatie in Duitsland, waarbij Merkel "een miljoen Syrische vluchtelingen" heeft toegelaten, een enorm slecht idee was. Daarom is het dik tegen Trumps goesting om de vluchtelingen van Australië over te nemen.



Trump: "Dit gaat me de das om doen. Ik ben 's werelds meest geweldige persoon die mensen het land niet wil binnenlaten en nu ga ik akkoord om 2.000 mensen binnen te nemen. En ik begrijp dat ik ze mag controleren, maar het zet me in een slecht daglicht. De deal doet me er slecht uitzien, en ik zit hier nog maar een week. (...) Ik zal dan maar zeggen dat we, jammer genoeg, moeten leven met wat Obama heeft afgesproken. Ik zal zeggen dat ik het haat."

"Ik heb het helemaal gehad" Trump gaat verder: "Luister, ik heb met Poetin gesproken, met Abe van Japan en met Frankrijk. Maar dit was mijn meest onaangename telefoongesprek van allemaal, Ik zal eerlijk met je zijn: ik haat dat ik deze mensen moet opnemen. Ik verzeker je: ze (de vluchtelingen, nvdr.) zijn slecht, dat is waarom ze in de gevangenis zitten. Het gaan geen fantastische mensen worden die voor de lokale melkboer gaan werken."



Over de deal zegt Trump ook nog: "Dit is een vreselijke deal. Het is een schande voor de VS." Ook over zijn telefoongesprek met de Australische premier is Trump absoluut niet tevreden: "Ik heb het helemaal gehad. Ik heb al een hele dag telefoongesprekken gehad en dit is het meest onaangename gesprek. Poetin was een leuke conversatie. Dit is gewoon belachelijk."