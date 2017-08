Man hield vrouw met kinderen twee jaar lang gegijzeld

Tynke Landsmeer

Een Amerikaanse moeder uit Virginia is samen met haar twee kinderen ruim twee jaar lang gevangen gehouden door haar vriend. De vrouw wist te ontsnappen toen jeugdzorg langskwam om naar de toestand van de kinderen te informeren.

De zwaar verwaarloosde 32-jarige vrouw werd direct in het ziekenhuis opgenomen. Ook de twee jongens van 8 en 11 jaar oud moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, waarna ze door familieleden konden worden opgevangen, zo meldt de Free Lance-Star.



Volgens de politie zijn de kinderen nooit naar school geweest. De zaak kwam aan het rollen toen een bezorgde omwonende de autoriteiten informeerde dat hij al een hele tijd niets van het gezin had vernomen. Terwijl welzijnswerkers bij het huis aanbelden en de 43-jarige Kariem Ali Muhammad Moore de deur opende, wist de vrouw met haar kinderen door een zijdeur te ontsnappen.



De 85-jarige buurtbewoonster Lorane James vertelde dat ze al twee jaar lang niemand meer in of uit het huis had zien komen. "Ik kan niet geloven dat dit vlak onder mijn ogen heeft plaatsgevonden," zo zei ze tegen een verslaggever.