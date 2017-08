Speciale aanklager naar Russische inmenging in VS-verkiezingen stelt grand jury samen

kv

4/08/17 - 00u03 Bron: Belga

Speciale aanklager Robert Mueller © afp.

In het onderzoek naar eventuele Russische inmenging bij de jongste presidentsverkiezingen in de VS, heeft speciaal aanklager Robert Mueller een grand jury samengesteld. Dat meldt de krant The Wall Street Journal vandaag op basis van enkele juridische bronnen. Daarmee gaat het onderzoek een nieuwe fase in, zo schrijft de krant.