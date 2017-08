Kremlin: "Pence toont Koude Oorlog-mentaliteit"

Bewerkt door: IVI

3/08/17 - 21u20 Bron: ANP

Mike Pence heeft de Russen ervan beschuldigd een wig te willen drijven tussen het Westen en de Balkanstaten. © reuters.

De opmerkingen van Mike Pence in Montenegro over de Russische inmenging op de Balkan zijn in het Kremlin slecht gevallen. De Amerikaanse vicepresident beschuldigde de Russen ervan een wig te drijven tussen het Westen en de Balkanstaten. Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie gezegd dat Pence "de stabiliteit in Zuid-Europa in gevaar brengt en een Koude Oorlog-mentaliteit toont".