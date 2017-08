Russische premier hekelt Amerikaanse sancties: "Sancties betekenen totale handelsoorlog"

Door: redactie

video De sancties tegen Rusland waar de Amerikaanse president gisteren zijn handtekening onder zette, betekenen niets minder dan een totale handelsoorlog tegen Rusland. Dat schrijft de Russische premier Dmitry Medvedev op Facebook. Hij heeft alle hoop opgegeven dat de relaties tussen beide landen zullen verbeteren.

De Russische premier Dmitri Medvedev heeft geen goed woord over voor de nieuwe sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd. President Donald Trump ondertekende woensdag allesbehalve van harte het wetsvoorstel dat in het Congres brede steun kreeg. "De regering-Trump heeft volstrekte machteloosheid laten zien'', hekelde Medvedev.



"Zeer ontluisterend om de uitvoerende macht over te dragen aan het Congres.'' Volgens Medvedev komt de strafmaatregel neer op een ,,totale handelsoorlog''. Een en ander betekent ook dat de hoop op betere betrekkingen met de nieuwe Amerikaanse regering is vervlogen. Medvedev deed zijn ontboezemingen op Facebook.



Moskou denkt al na over te nemen tegenmaatregelen. Dat liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring op zijn website weten. De nieuwe sancties van de VS worden "kortzichtig'' en een "potentieel gevaar voor de stabiliteit in de wereld'' genoemd. "Het is hoog tijd te beseffen dat dreigementen en pogingen druk uit te oefenen op Rusland niet tot koerswijziging of opoffering van nationale belangen zullen leiden.''