Libische generaal bedreigt Italië wegens marine-operatie voor de kust

3/08/17 - 19u52 Bron: Belga

De Libische generaal Khalifa Haftar dreigt ermee alle schepen die zonder toestemming het territorium van Libië binnenkomen, tegen te houden. © afp.

Nadat Italië heeft beslist zijn marine voor de kust van Libië in te zetten, heeft de invloedrijke Libische generaal Khalifa Haftar ermee gedreigd schepen voor de kust van het land tegen te houden. Haftar heeft marinebasissen de opdracht gegeven "zich te verzetten tegen alle schepen" die het territorium van Libië zonder toelating van zijn troepen binnendringen. De woordvoerder van Haftars zogenaamde Libische Nationale Leger, Ahmed al-Mesmari, bevestigt aan het Duitse persagentschap DPA een overeenkomstig advies.

Het Italiaanse parlement had gisteren het licht op groen gezet voor een militaire operatie, die de Libische kustwacht in de strijd tegen mensensmokkelaars moet ondersteunen, indien nodig ook binnen de 12-mijlszone. De internationaal erkende Libische regeringsleider, Fayez Serraj, had Rome volgens de Italiaanse regering om steun verzocht in het soevereine gebied van Libië. Haftar en Serray zijn de voornaamste rivalen om de macht in het verscheurde land. Een Italiaans marineschip is gisteren al vertrokken in de richting van de Libische hoofdstad Tripoli.



Het is voorlopig niet duidelijk met welke middelen de troepen van Haftar schepen binnen de 12-mijlszone willen stoppen en of ze ook geweld zullen aanwenden. Ook is het onduidelijk of Haftar zijn bedreiging hard kan maken, omdat hij enkel in het oosten van het verdeelde land militaire macht bezit. En niet in het westen, waar de meeste boten met vluchtelingen op de stranden vertrekken richting Italië.



In EU-kringen in Brussel gaat men ervan uit dat de bedreiging niet ernstig moet genomen worden.