Italië geeft gesprekken vrij: "Duitse ngo hielp Libische mensensmokkelaars"

TT

3/08/17 - 18u07 Bron: Belga, ANP

© afp.

Vluchtelingencrisis Na de beslaglegging op de Iuventa, het schip van de Duitse hulporganisatie 'Jugend Rettet', heeft de Italiaanse politie passages van afgeluisterde gesprekken van de bemanningsleden gepubliceerd. Daarin is onder andere te horen hoe erover wordt gepraat de autoriteiten geen foto's te geven waarop mensen kunnen geïdentificeerd worden. De autoriteiten betichten de ngo van gebrekkige samenwerking en het bevorderen van illegale immigratie.

De Iuventa werd gisteren in Sicilië aan de ketting gelegd. © epa. © epa.

Het schip werd gisteren aan de ketting gelegd. Het parket van het Siciliaanse Trapani heeft een onderzoek ingeleid naar mogelijke bevoordeling van illegale immigratie en zegt aanwijzingen te hebben dat de organisatie mensensmokkelaars heeft geholpen. Zo zijn er contacten tussen bemanningsleden en smokkelaars vrijgegeven.



Een andere hulporganisatie, Save The Children, gaf 'Jugend Rettet' aan bij het gerecht, waarna undercoveragenten met die eerste organisatie mee gingen en beelden konden maken van de contacten. Zo is op beelden te zien hoe de bemanning van de de Iuventa midden juni drie Libische smokkelboten terugsleept naar Libië zodat ze gerecupereerd kunnen worden door mensensmokkelaars. De Libische kustwacht kijkt toe maar laat betijen.



Een van die drie boten duikt twee weken later opnieuw op, een uur nadat een man in een rubberboot via een walkie talkie aan de Iuventa heeft laten weten dat er migranten zullen aankomen.



De Italiaanse onderzoekers konden ook vaststellen hoe de Iuventa verschillende keren in Libische wateren vaart en dan haar Nederlandse vlag verwisselt met de Libische.



De advocaat van de organisatie wil een juridische procedure aanspannen tegen de inbeslagname van het schip, documenten en een computer, aldus het persagentschap Ansa.



De gepubliceerde passages wijzen erop dat Jugend Rettet ook niet echt bereid is om medewerking te verlenen, klinkt het in een mededeling van de politie. Jugend Rettet heeft, net als onder meer Artsen Zonder Grenzen, een Italiaanse gedragscode voor ngo's die migranten en vluchtelingen redden niet ondertekend. Toch wil de politie niet gezegd hebben dat de organisatie actief bewust mensensmokkel stimuleert. Het aan de ketting leggen van de Iuventa is volgens de openbaar aanklager een maatregel om herhaling te voorkomen. "Dat er een vastomlijnd plan ligt tussen particuliere organisaties en smokkelaars lijkt me op dit moment sciencefiction", aldus de aanklager.