'Harry Potter'-acteur Robert Hardy overleden

Bewerkt door: lvh

3/08/17 - 17u56 Bron: Belga

Hardy speelde de rol van minister van Toverkunst Cornelius Fudge. © ap.

De Britse acteur Robert Hardy is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat bericht de Britse openbare omroep BBC op vraag van zijn familie. Hardy is onder meer bekend van zijn rol als minister van Toverkunst Cornelius Fudge (Cornelis Droebel) in de 'Harry Potter'-films.